Nantes métropole La ville-nature selon l'urbaniste Frédéric Bonnet (photos)

En 2040, la ville de Rezé ne sera plus au sud-Loire, et l'île de Nantes au nord : la Loire sera au centre de Nantes métropole. C'est en tout cas ce qu'affirment Frédéric Bonnet, Johanna Rolland et Gérard Allard. Et jusqu'ici tout va bien. L'urbaniste qui imagine la future ZAC Pirmil-les Isles, la présidente de Nantes métropole et le maire de Rezé y travaillent de conserve.

Plus de 3 000 logements programmés, des commerces, des bureaux, des services et équipements publics, plus de 2 000 emplois nouveaux - sur la zone.

En 2026, la nouvelle ligne de tramway irriguera le tout en reliant la mairie de Rezé, l'actuelle rue du Seil, le pont des Trois Continents, le futur CHU sur l'île de Nantes, le pont Anne de Bretagne qui aura été préalablement doublé et enfin le quai de la Fosse sur lequel circule déjà le tram ligne 1.

Les premiers engins de chantier devraient investir les anciens abattoirs et la presqu'île de la Confluence (Pirmil) en 2019, un an après la création de la ZAC.

« Il s'agit d'habiter la Loire. Nous devons préserver le côté nature, voire sauvage de cette rive sud, en contraste avec la rive nord que l'on peut qualifier d'urbanisée, avec ses quais notamment », résume Frédéric Bonnet.

L'urbaniste très inspiré par les recompositions urbaines réalisée dans des villes comme Berlin et sa rivière la Spree (Allemagne) ; Helsinki (Finlande), ou encore à Fribourg. Dans la ville Suisse, l'aménagement de la Vaubanalle donne une idée de l'esprit dans lequel Frédéric Bonnet envisage la ZAC Pirmil-les Isles à l'horizon 2040.

« Entre la future ligne de tramway (rue du Seil) et la Loire, il n'y aura pas de voirie. Les gens habiteront dans un parc avec des accès directs au fleuve ».

Reste, entre autres, à négocier avec les entreprises qui ont des magasins, usines et entrepôts dans les zones concernées par le projet d'aménagement.

Jean-Pascal Hamida

Lire dans Presse Océan du 1er février 2017