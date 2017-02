Nantes métropole Le WiFi en test dans les bus et lieux publics

0

Nantes Métropole veut expérimenter pendant un an sept « spots » distincts équipés en WiFi public.

Nantes Métropole a lancé un appel d'offres pour la « fourniture de services internet WiFi public dans le cadre d'une expérimentation » menée par ses soins.

Deux lignes de transport en commun ont été retenues : le Busway et la navette de l'aéroport. Et cinq sites très divers ont été ciblés et bien délimités : le jardin des Plantes, l'esplanade des Nefs, la place du Commerce, le pôle multimodal Haluchère-Batignolles et la place Rosa-Parks.

Une double page à lire dans Presse Océan de lundi 6 février