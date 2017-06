Nantes métropole Les agents du service nettoiement vont débrayer vendredi

0

L'intersyndicale CGT-FO Nantes métropole est déçue. La réunion organisée ce mercredi matin avec la direction du département Territoire et proximité n'a pas balayé leurs inquiétudes.

"Cette rencontre n'a servi à rien", souligne Pascal Lemerle (CGT). "On nous a parlé de tout, sauf des moyens supplémentaires que nous demandions". Plus inquiétant. "Ils ont refusé de confirmer ou d'infirmer la suppression de postes envisagées, ce qui n'est pas bon signe". Le syndicaliste regrette aussi l'absence d'élus à cette réunion. Les syndicats avaient déposé un préavis de grève la semaine dernière pour demander des moyens supplémentaires au service du nettoiement. Après cette réunion, la colère monte.

L'intersyndicale lance un appel au débrayage vendredi matin, devant les locaux de Nantes métropole "où se tiendra un séminaire de l'encadrement du service du nettoiement". Et rappelle : "On tient à notre boulot, on veut le faire correctement".

De son côté, la Métropole indique qu’un travail « sera engagé à l’automne pour réorganiser le service », mais elle l’assure, « nous maintenons le niveau des effectifs ».

