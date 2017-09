Nantes métropole Les chaufferies tissent leur réseau sur le territoire

0

Fin octobre, la chaufferie Californie à la frontière entre Rezé et Bouguenais va être rallumée. Bilan d'étape.

La première mise en service de la chaufferie gaz Californie date du 13 décembre dernier. « Cette année, Erena (le délégataire, ndlr) prévoit une remise en route fin octobre-début novembre quand la température extérieure se situera entre 12 et 15°C explique Virginie Thune, responsable du pôle énergie à Nantes métropole. Le redémarrage dépend directement des conditions météo qui entraînent les besoins thermiques du réseau de chaleur ».

Réseau Centre Loire

La Californie complète la production de la chaufferie principale à Malakoff, toutes deux constituant le réseau de chaleur Centre Loire (85 km). A deux pas du rond-point des Couëts, trois chaudières gaz et cogénération gaz produisent chauffage, électricité et eau chaude sanitaire (sauf l'été, Malakoff prenant le relais). En 2020, 16 000 logements et établissements publics seront ainsi alimentés.

« Des réglages mais ça marche bien »

« Après cinq mois de service, des réglages ont dû être effectués, notamment sur la non conformité de rejets et les chaudières gaz ont été bridées souligne Virginie Thune. Au printemps, les brûleurs ont été ajustés. Ce sera de nouveau le cas avant la remise en route prochaine. Globalement, ça fonctionne bien ».

Le collectif des riverains contre la chaufferie Californie reste mobilisé pour que la chaudière bois reste dans la cartons.

« Brûler du bois près des villes est une aberration, c’est ajouter à la dégradation de l’air déjà mise à mal par la circulation route de Pornic. Et quelles conséquences avec l’arrivée future du CHU et l’extension d’Atout sud ? Nous n’avons jamais de réponses là-dessus et sommes très inquiets de l’air que vont respirer nos enfants ».

