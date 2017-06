Nantes métropole Préavis de grève déposé au service nettoiement

0

La CGT et FO de Nantes métropole ont déposé un préavis de grève et prévoient de se mobiliser vendredi matin. Ils dénoncent le manque de moyens du service de nettoiement. « La métropole se développe mais aucun moyen supplémentaire n'est attribué au service. Nous sommes 300 agents et nous rencontrons de plus en plus de difficultés à faire correctement notre travail. Il faudrait une vingtaine de postes en plus. Nous sommes prêts à discuter, pôle par pôle. Assurer le nettoyage à Nantes est devenu compliqué », pointent-ils notamment. Les syndicats devraient être reçus aujourd'hui.

