Nantes métropole Salon sur l'éducation positive : « Être parent, ça s'apprend »

Les parents, grands-parents, enseignants vont découvrir des approches pour mieux accompagner les enfants.

Quand on est parents, on n'a pas toujours les clés. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Être parent, ça s'apprend ». Pour Sophie Dejean-Bouyer, organisatrice du salon « vers l'éducation positive » les 28 et 29 avril à Nantes, « tout le monde a les mêmes difficultés. La parentalité nous concerne tous. C'est la société de demain ».

Le salon permettra notamment de s'initier à la discipline positive. « Il sera proposé des ateliers aux familles, sans jugement. On explique comment accompagner les enfants dans la bienveillance et la fermeté », relate Sophie Dejean-Bouyer, qui s'est formée à ces nouvelles approches. Vendredi 28 et samedi 29 avril à la Manu, bd Stalingrad à Nantes. 10h-19h. Entrée libre. Plus d'informations ici.

