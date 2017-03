Nantes métropole Santé : elle témoigne sur l'acromégalie

0

Atteinte d'une maladie rare, Anne-Sophie Pigré, diagnostiquée tardivement, témoigne pour aider les autres.

Elle est sur la voie de la guérison. Avant d'y arriver, il a fallu du temps. « L'acromégalie est une maladie rare. Il faut entre 5 et 10 ans pour avoir un diagnostic », relate Anne-Sophie Pigré, co-gérante de la ferme de la Ranjonnière à Bouguenais et habitant Frossay. Face à cette maladie méconnue avec des symptômes variés (grossissement des mains, malaises, visage déformé, fatigue, etc), elle a voulu écrire un livre « Et si j'étais acromégale ? » sorti en début d'année.

10 €. En vente sur son blog http://acromegalie-temoignage.nexgate.ch, à Atout Sud (Rezé) et la librairie de la Bernerie.

Plus d'informations dans le journal Presse Océan du lundi 27 mars (éditions Nantes métropole, Nantes Sud, Nantes Nord) ou en version numérique