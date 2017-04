Nantes métropole Un prototype pour composter et papoter

0

L'association Compostri, qui fête ses dix ans, veut fabriquer un composteur partagé, avec plusieurs usages.

C'est indéniable. Le compost prend de l'ampleur. « On sent une vraie émulation », se réjouit Élisabeth Chaussepied, chargée de communication de Compostri, association œuvrant depuis dix ans à Nantes et dans l'agglomération. « Nous avons aussi des remontées du terrain qui nous font réfléchir à un composteur collectif différent ».

118 composteurs partagés ont déjà été installés par l'association dans des quartiers, copropriétés, centres socioculturels, jardins collectifs,... « Compostri souhaite imaginer un nouveau modèle de composteur avec d'autres fonctionnalités : abri-vélo, table de pique-nique, carré potager, récupérateur d'eau,... ». Pour y arriver, une campagne de financement participatif est lancée sur la plate-forme Hello asso pour récolter 10 000 € avant le 12 avril.

L'association participe à la semaine nationale de compostage de proximité. Un spectacle déambulatoire avec quatre drôles de bêtes issues du compost sera proposé le 5 avril au « 60B » à la Bottière à Nantes ou le 8 avril à la Savèze à Saint-Herblain. « 200 guides-composteurs de l'association se mobilisent toute l'année pour aider les habitants ».

