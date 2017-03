Nantes métropole Un site internet essentiel sur la rénovation énergétique

0

Avec la nouvelle plateforme numérique « Mon Projet renov », tous les propriétaires de logements disposent d'une information complète et détaillée pour identifier les travaux à réaliser, connaître les aides et dispositifs existants, qui peuvent aller jusqu'à 80 % du montant des travaux selon Nantes métropole. « Mon Projet renov » a été mis en place par Nantes métropole car la diversité des aides et des intervenants peut considérablement freiner les propriétaires d'engager des travaux. C'est un moyen pour trouver ainsi le bon interlocuteur, comme l'Espace info énergie (photo) - qui déménage rue Heriot à Nantes en avril -, l'Adil, etc.

Le site internet : monprojetrenov.nantesmetropole.fr