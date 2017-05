Nantes métropole Un vélo broyeur de vaisselles compostables

0

C'est une idée originale qui vient de se concrétiser : un vélo broyeur. Le public pédale pour l'environnement.

À la force des mollets, on diminue le nombre de déchets. L'association Aremacs est à l'initiative de cette idée. Après un financement participatif, un prototype testé, l'engin est déjà opérationnel dans les événements culturels et sportifs à Nantes et dans l'agglomération.

« Le vélo était là aux Fanfaronnades de Rezé. On l'a installé près d'un point tri et ça n'a pas arrêté. Les visiteurs venaient pédaler pour boyer continuellement la vaisselle compostable », relate Julien Abiven, responsable de l'association Aremacs Pays de Loire, située au Solibab à Nantes, « les enfants étaient aussi très intéressés ». Résultat : 8 000 assiettes compostables et 300 personnes ayant testé le vélo. Une belle mise en route pour ce vélobroyage négawatt, c'est-à-dire sans consommation électrique.

