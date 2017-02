Nantes métropole Zéro déchet : un défi pour « changer les habitudes »

0

Sans « se mettre la pression », toute la famille Blouin s'engage pour réduire ses déchets.

Joseph, le cadet de la famille, est très intéressé par le défi zéro déchet. « La bouteille de lait, on la met dans la poubelle jaune », dit-il, devant son cahier d'école dans lequel la famille de Rezé a collé des images prises lors de la visite d'Arc-en-ciel à Couëron. « C'est impressionnant de voir tous les déchets qui sont jetés et brûlés », remarque Marion, sa mère.

Depuis janvier, ils participent au défi zéro déchet de Nantes métropole (voir ci-dessous). Des visites, des conseils, et la pesée des poubelle bleue et jaune, pour réduire progressivement leur poids. « Nous trions depuis longtemps. Nous avons encore beaucoup de poubelles. Ce défi est tout d'abord un moyen de sensibiliser les enfants. Une vraie dynamique s'enclenche. »

Depuis début février, le challenge est relevé. « Cela a commencé par une chose facile : mettre Stop pub ». D'autres habitudes s'ancrent dans la famille. « À Paris où nous étions auparavant, nous pouvions recycler les pots de yaourts. Ici, on ne peut pas. Nous en consommons beaucoup. Nous avons donc récupéré une yaourtière », relate Marion Blouin. « Nous allons acheter encore plus en vrac. On aimerait que le drive s'y mette. Nous allons aussi cuisiner davantage, comme faire les compotes au lieu d'acheter ».

Pour Marion, entre le travail et les enfants, pas question, pour autant, de passer son temps à gérer les déchets. La famille essaye de changer ses habitudes de façon ludique et simple. Augustin, l'aîné des enfants, aime sortir le petit guide du tri pour interroger la famille. « Où met-on un CD ? Une bouteille ? », lit-il. Le papa, lui, va tester le lombricomposteur fourni dans le cadre du défi. Et songe à avoir des poules.

« Moins d'emballages »

Et question bon sens, « on veut réduire les déchets à la source. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. On va acheter moins d'emballages », rappelle Marion. Chez O'bocal, tout a été ainsi acheté pour fabriquer sa lessive (bicarbonate, savon de marseille,...), et éviter des emballages imposants.

« C'est vraiment intéressant de participer au défi. Il faudrait arriver à toucher le plus grand monde ».

Caroline Tréman