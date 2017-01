Nantes Meurtre du petit David : que sait-on des suspects ?

0

« Cela ne ressemble pas aux personnes que je connaissais. »

« Cela », ce sont des faits de meurtre, de torture et de barbarie sur un enfant de huit ans. Des faits qu'un homme et une femme, qu’elle croyait bien connaître, sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir commis.



Cette Nantaise - qui souhaite préserver son anonymat - a été la compagne de Guy-Roland Lenoir D. pendant plusieurs années avant de sympathiser avec Eunice K., fin 2014.

Ni l’un ni l’autre n’avait de famille à Nantes. Elle était leur plus proche amie, ici.

La jeune femme qu’elle côtoyait avait 26 ans. Sans emploi, Eunice K. avait quitté la Côte d’Ivoire et son petit garçon, quand il avait un an et elle 20 pour suivre des études de droit civique en France.

Après avoir vécu dans le Nord, la jeune femme s’était installée à Nantes fin 2014, « pour être plus près de Guy-Roland », se souvient-elle....

