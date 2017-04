Nantes M.F. Clergeau : "L’abstention et le vote blanc ne sont pas des options"

0

Pour la députée PS de Loire-Atlantique Marie-Françoise Clergeau "Non, l’abstention et le vote blanc ne sont pas des options. Le 7 mai je voterai Macron" écrit-elle.

"Je comprends parfaitement la déception de celles et de ceux qui ne voient pas l'emporter le programme et les valeurs qu’ils ou elles défendaient. Je comprends leurs hésitations et leurs réticences. Mais l’enjeu est tel que ne pas choisir c’est finalement donner aux autres son propre bulletin de vote" écrit-elle dans un communiqué envoyé aujourd'hui aux rédactions. C’est s’en remettre aux autres pour désigner notre Président.e de la République. Comme si ce choix n'avait pas d’incidences."

"Le risque de voir l’extrême droite l’emporter est trop grand pour détourner le regard et laisser faire. Le peu de réactions depuis dimanche comparé à 2002 n’augure rien de bon. Où est la mobilisation contre le Front national ? Malgré ses tentatives de dédiabolisation, de supposée rupture avec Jean-Marie Le Pen, le FN ne fait pas illusion. Il reste un parti nationaliste, populiste, xénophobe et homophobe."

Ne nous trompons pas non plus d’adversaire. Emmanuel Macron peut-être un adversaire politique mais Marine Le Pen est une adversaire de la démocratie, de notre République. Ne plaçons pas l’un et l’autre sur un même plan. Pour la défense des libertés publiques et individuelles, de l’égalité, pour empêcher une régression des droits des femmes : nous devons agir et voter ! Pour éviter le repli sur soi, la sortie de l’Europe, la sortie de l’Euro, et cette peur de l’autre attisée et instrumentalisée : nous devons agir et voter !"

"L’histoire nous a cruellement démontré que l’extrême droite arrive aussi au pouvoir par les urnes. Ne l’oublions pas."