FC Nantes Mickaël Landreau est le nouvel entraîneur du FC Lorient

Mickaël Landreau (38 ans, 618 matches de Ligue 1), ancien gardien de but international français (11 sélections), sera l'entraîneur du FC Lorient pour les quatre prochaines saisons (dont une avec option).

Mickaël Landreau, passé par le FC Nantes, le Paris SG, le Lille OSC et le SC Bastia durant sa carrière de joueur, apportera sa fraicheur, son leadership, son expérience et son enthousiasme au FC Lorient.

Le nouvel entraîneur a une belle expérience comme joueur, il a remporté à deux reprises le championnat de France de Ligue 1 (2001 et 2011), trois fois la Coupe de France (1999, 2000 et 2011), a participé à l’Euro 2004 et à deux Coupes du Monde avec l’équipe de France (finaliste en 2006, 2014).

Loïc Féry, le Président du FC Lorient réagit sur son site : « Je suis ravi d’accueillir aujourd’hui Mickaël Landreau au poste d’entraîneur du FC Lorient. Il possède une très grande expérience du football de haut niveau. Mickaël Landreau nous rejoint dans un projet de club sur la durée. J’espère, qu’ensemble, nous pourrons écrire de belles pages de l’histoire des Merlus ».

Mickaël Landreau : « Le FC Lorient est un club connu et reconnu dans le milieu du football français. C’est un magnifique challenge qui m’attend. J’espère relever ce défi avec succès ».

Le nouvel entraîneur du FC Lorient et son staff seront présentés ces prochains jours aux médias.

