Nantes Micro coupé pour FIP

La locale nantaise de la radio FIP est menacée de fermeture. Certains se mobilisent pour la sauver.

La nouvelle est tombée brutalement la semaine dernière : « La direction de Radio France a décidé de fermer progressivement les trois locales de FIP à Nantes, Bordeaux et Strasbourg en suivant le rythme naturel des départs en retraite » explique Yolande Brun, une des quatre animatrices de la radio et déléguée syndicale CFDT.

Les auditeurs fidèles de la radio, qui l'avaient déjà défendue en 2000, se remobilisent : « Un courrier signé par tous les lieux culturels nantais est en préparation, souligne Philippe Guihéneuf, auditeur porte-parole du collectif. Il sera envoyé au CSA, à la direction de Radio France et au ministère de la Culture. FIP a largement contribué à dynamiser l'offre culturelle à Nantes en soutenant des petits événements et des petits lieux de spectacle vivant. En fermant la locale, on touche à l'âme de FIP, sa grande qualité est d'être ouverte et imprévisible. »