Nantes Mini déluge : le tramway prend l'eau ce matin

0

Les chaussettes humides des usagers nantais du tram ne témoigneront pas seules d'un début de matinée très arrosé, l'objectif du Nantais Franck Renaud a également immortalisé l'instant sur cette photo. C'est ici, cours des 50-Otages, qu'arrivait l'Erdre avant le comblement du centre-ville. Un juste retour des choses ?

Il y a un an encore, les Nazairiens s'en souviennent un déluge de pluie et de grêle bien plus impressionnant inondait leur ville.

Une chance pour les nappes phréatiques du département qui se regorgent d'eau. Moins pour la TAN qui avait effectué des travaux à l'été 2016 pour éviter ce genre d'inondations, qui ont tendance à endommager les rames de tramway...

Station Commerce inondée : c'est vrai qu'il ne pleut jamais à #Nantes ;-) Dis @reseau_tan, il n'y a pas eu des travaux à l'été 2016 ? pic.twitter.com/0NApuZ5V7t — Franck Renaud (@renaudfranck) 29 mai 2017