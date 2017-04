Nantes Mobilisation contre la fermeture de la Poste à Saint Joseph de Porterie

0

Plus de deux cents personnes se sont rassemblées ce matin à partir de 10 h 30 devant la Poste de Saint-Joseph de Porterie pour manifester leur opposition à sa fermeture programmée par la direction de la Poste. Habitants, syndicats Sud et CFDT, associations locales, commerçants et artisants, CLCV, le député PS Michel Ménard... se sont mobilisés pour exprimer leur incompréhension face à une telle volonté dans la mesure où ce quartier de Nantes est en plein développement, avec l'arrivée régulière de nouveaux habitants, la réalisation d'un nouveau collège pour la rentrée prochaine et de nouveau espaces commerciaux. Une pétition a réuni déjà près de 1 500 signatures.

"Pourquoi fermer un bureau qui voit son nombre de clients augmenter ? Nous constatons la forte affluence de plus en plus fréquement, nous voyons les autres banques investir dans notre quartier, pourquoi la banque postele fait-elle le contraire ? " s'interroge Jeannette Fleurance, de la CLCV Saint-Joseph de Porterie.

Pour Thierry Gruget du syndicat Sud PTT "La Poste veut passer en force pour fermer ce bureau. Elle a envoyé des courriers aux commerçants pour leur demander de prendre en charge l'activité postale sur le quartier. Sauf que dans un bureau de Poste commer celui ci on peut faire quatre cent types d'opérations différentes, alors qu'un commerçant sera limité à sept ou huit opérations liées au courrier, mais aucune opération financière". Et de préciser: "La Poste a un plan national de fermeture de bureaux. Sur la métropole nantaise, 15 bureaux seraient ciblés pour être fermés. Mais aucune communication de ce plan n'a été faite aux élus locaux et aux organisations syndicales". En moyenne 160 à 180 clients sont accueillis chaque jour dans cette agence selon le syndicat Sud.

La direction de la Poste a été interpellée par les syndicats et associations mais n'a pas répondu. Pour sa part Johanna Rolland maire (PS) de Nantes, présidente de la métropole a adressé un courrier à la CLCV, dans lequel elle précise : "Les échanges entre mes services et la direction régionale de la Poste doivent se poursuivre pour permettre de mesurer pleinement l'ensemble des enjeux posés par l'évolution potentielle de la carte des bureaux de poste. Pour le quartier de Saint-Joseph de Porterie, j'ai d'ores et déjà fait savoir à la Poste que ce projet de fermeture ne prenait absolument pas en compte les réalités sociales et urbaines du quartier".

D'autres initiatives sont prévues dans les prochains jours.