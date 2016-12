Nantes Mobilisés auprès des orphelins

0

Des étudiants de l'Icam Nantes ont construit un dortoir en Tanzanie. Leurs actions perdureront en 2017.

Voici quelques mois, les petits orphelins du village tanzanien se rendaient au centre d'accueil pour la journée. Et « les enfants de 3 à 5 ans repartaient seuls pour la nuit dans leur famille d'accueil. Il leur fallait faire souvent plus d'une heure de marche, même s'ils étaient en sécurité là-bas », explique Antoine Perrocheau, étudiant de l'Icam. L'été dernier, un groupe de sept étudiants est parti construire un dortoir. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier et que leur a « appris à voir la vie du bon côté. Il y en a qui n'ont pas cette chance. » En Tanzanie, des élèves ingénieurs de 2e année reprennent le flambeau vont retourner dans le même établissement pour construire un poulailler, créer un potager et mettre en place une réserve d'eau.

Lire Presse Océan de mardi 27 décembre