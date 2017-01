Nantes Moins de défaillances d'entreprises en 2016

0

Le tribunal de commerce de Nantes a enregistré moins de défaillances d’entreprises l’an dernier qu’en 2015.



L’audience solennelle de rentrée de la juridiction commerciale nantaise présidée par Guy Lézier est l’occasion de dresser un bilan de la situation des entreprises. Et après plusieurs années défavorables, « 2016 a enregistré un nombre de défaillances en baisse significative de l’ordre de 13 % par rapport à l’année précédente. La baisse en douze mois (en septembre 2016) était de 5 % », a expliqué ce lundi Gildas Leberre, président de la chambre des procédures collectives. « La conjoncture de nos bassins d’emploi apparaît donc encore mieux orientée que la conjoncture nationale. Cette baisse est encore plus marquée pour les liquidations judiciaires qui ont décru à Nantes de 19 % sur un an », ajoute ce dernier.

1 325 salariés, 220 M€ de chiffre d'affaires



Le nombre de procédures est ainsi passé de 763 à 666 (dont 442 liquidations et 210 redressements judiciaires) qui ont touché 1 325 salariés et un total de 202 M€ de chiffre d’affaires. « La baisse des effectifs et du chiffre d’affaires traduisent l’atténuation de l’impact économique et social des entreprises ce qui constitue une bonne nouvelle. Mais un bon nombre de liquidations pourraient être évitées si les dirigeants concernés avaient le réflexe de s’adresser plus tôt au tribunal de commerce », constate Jean-Philippe Reverseau, vice-procureur du Tribunal de Grande Instance de Nantes. Trois entreprises concernées comptaient plus de cinquante salariés.

