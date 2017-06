Nantes Moment d'émotion avec M et des enfants polyhandicapés

0

A l’invitation de Jean Chéneau, président du conseil de vie social (représentant des parents) de l’IPEAP, le parc de la Blordière à Rezé (1), une belle rencontre a pu avoir lieu entre des enfants polyhandicapés et le chanteur M ce jeudi après-midi au Zénith de Nantes.

Environ 25 enfants des établissements de Loire-Atlantique, l’ESTRAN à Saint-Nazaire et de la Buissonnière à La Chapelle-sur-erdre ont participé à la balance du dernier spectacle de -M- intitulé Lamomali. Ils étaient accompagnés de frères, soeurs, parents et éducateurs, 70 personnes au total. A la fin de la répétition, Mathieu Chédid a partagé un instant privilégié avec chaque enfant et leur famille. Un grand moment d’émotion et de fierté pour les enfants comme pour les accompagnants qui restera dans les mémoires.

(1) Il s'agit d'un établissement de l’APAJH 44 qui accompagne des enfants polyhandicapés.