Nantes Mondial 2017 de handball : suivez le match Russie-Japon en direct

L'occasion d'observer le jeu de l'équipe japonaise, future adversaire demain vendredi de l'équipe de France à 17h45, toujours à la Beaujoire. A 18h15, la Russie menait 15 à 11.

Players and TV crews are getting ready at @Exponantes before #RUSJPN @beinsports_FR #Handball2017 #PhenomenallHandball pic.twitter.com/nHlKH7hCG8

— France Handball 2017 (@Hand2017) 12 janvier 2017