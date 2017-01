Nantes Mondial 2017 : Nantes, terre de hand depuis 60 ans

0

Le fait que l'équipe de France de handball dispute ses matches de poule du Mondial 2017 de handball, dont l'avant-dernier ce mardi soir (20 h 45) face à la Russie, dans la cité des ducs ne doit rien au hasard. C'est le fruit d'un ancrage ancien et profond de ce sport, qui a incité les collectivités territoriales et les instances départementales et régionales du handball à se positionner sur cette partie privilégiée de l'événement. Pierre Orrière, président de la Ligue des Pays de la Loire et figure historique du HBC Nantes, mais aussi les jeunes handballeurs couëronnais de la Chabossière (photo) témoignent de cet engouement dans une double page à retrouver ce mardi 17 janvier dans les colonnes de Presse Océan, ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien.