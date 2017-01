Nantes Mondial de handball : la liste des produits interdits

0

Spectateurs du Hall XXL de la Beaujoire, méfiez-vous. On ne transige pas avec la sécurité du côté de la Beaujoire et de nombreux objets sont interdits. On comprend facilement pour les pistolets, couteaux, ciseaux… mais moins pour les trompettes ou autres tambourins et même parapluies. Ceux qui veulent immortaliser l'événement ne pourront le faie que via leurs smartphones, les appareils photos étant interdits également. Devant le parc des expositions, un grand panneau d'affichage permet de dresser la liste des produist interdits. Donc une seule consigne, venir léger, très léger, sans sac.

