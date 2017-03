Nantes Musée d'Arts : une palette de métiers aux petits soins pour les oeuvres

0

Marc Sezestre, le menuisier du musée, recadre les tableaux. Il les recopie, les réinvente aussi. Rencontre.

De son premier travail « passionnant et formateur » sur les paquebots à Saint-Nazaire, il se rappelle les restaurants et bars « grandioses » à agencer. Ses missions achevées, il effectue un passage « peu exaltant » dans le bâtiment et répondra à l'annonce du musée.

« Je pensais que le poste consisterait à de la manutention et à raboter les portes sourit-il. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout et c'est extraordinaire ! ». Le montage d'expositions le surprend et le séduit. Depuis le début d'année, il prépare, dans les réserves tenues secrètes, le raccrochage des tableaux qui, bientôt, retrouveront leurs cimaises au musée d'Arts. « A la demande des conservateurs, j'ai recréé une cinquantaine de cadres anciens et détériorés explique-t-il. J'utilise l'Ayous, un bois très facile à travailler et simple à teinter ».





