Nantes Musée d'Arts : « Heureuse de retrouver Madame de Sennones »

0

La directrice des éditions l'Atalante, Mireille Rivalland, faisait partie des premiers visiteurs du Musée d'arts ce week-end. Elle s'est levée tôt mais savait que l'enjeu en valait la chandelle. Cette éditrice n'a pas été déçue, elle qui était en hypokhâgne au lycée Clemenceau en 1978-1979 dans la même rue, fréquentait tous les jours le musée et la bibliothèque. « Avec une amie, nous venions régulièrement voir le tableau de Madame de Sennones. C'est très émouvant ses retrouvailles, je suis heureuse et j'apprécie ce mélange avec d'autres femmes, dont des tableaux contemporains. Ils résonnent bien ».

Auprès du célèbre portrait d'Ingres (réalisé en 1814), l'oeil de Mireille est aussi attirée par cette jeune fille au cou nu par la griffe d'Hippolyte Flandrin (que l'on ne voit pa ssur cette image). Elle juge ce portraitiste fabuleux. « Ça ne vieillit pas et l'on s'aperçoit de cette mode des épaules découvertes et surtout cette blancheur des femmes. Il n'y a rien de plus actuel aujourd'hui, on retrouve les mêmes jeunes filles au Hellfest, le festival des métalleux. Il suffirait de changer juste un peu la coiffure, de rajuster le collier ».

RETROUVEZ NOS DEUX PAGES SUR LE MUSEE D'ARTS DANS PRESSE OCEAN CE DIMANCHE 25 JUIN ET NOTRE SUPPLEMENT HORS SERIE EN KIOSQUE