Nantes Musée d'arts : les tarifs augmentent

8 € l'entrée, 10 € l'année, l'élu David Martineau (PS) décrypte la politique tarifaire du nouveau Musée d'arts qui ouvre ce vendredi 23 Juin.

Le Musée d'arts trop cher ? En passant de 3,50 € (6 € avec les expos temporaires) en 2011 à 8 € l'entrée simple, les tarifs ont plus que doublé. « Le prix a été positionné dans la fourchette moyenne des musées de province équivalents. De plus, ce n'est plus le même musée... Il s'agit d'un lieu rénové et agrandi avec un nouvel espace de 2 000 m2 consacré à l'art contemporain. » Et surtout : « 70 % des visiteurs du musée ne payeront pas ce plein tarif », assure David Martineau (PS), adjoint à la culture à Nantes.

La nouveauté majeure de cette tarification étant le Pass musée à 10 €. « Ce même pass existe pour le musée d'histoire de Nantes au château et fonctionne très bien. Ce sera donc très vraisemblablement le billet le plus vendu au musée d'Arts. Il offrira un accès illimité toute l'année. Et une entrée libre dans tous les musées nantais pendant le Voyage à Nantes. C'est un choix politique de la métropole pour inciter les gens à revenir.

