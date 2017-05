Nantes Musique. Le concert de PNL prévu ce soir au Zénith est reporté

Ils devaient jouer ce lundi 22 mai au Zénith de Nantes mais l'ensemble de leur tournée est reportée. Ils seront à Nantes le 6 novembre prochain. Pour ceux qui ne peuvent y aller, ils peuvent se faire rembourser leurs billets jusqu'au 13 juillet 2017 dans les points habituels.

PNL (acronyme de Peace N Lovés), est un groupe de rap français composé des frères Ademo et N.O.S, tous deux originaires de Corbeil-Essonnes dans le 91. Après un premier album couronné de succès, le groupe gagne de plus en plus en popularité et s'affirme comme l'une des révélations rap de l'année.

Places assises et numérotées de 35,20 € à 39,60 €