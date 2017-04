Nantes Nantes révoltée et Nuit debout rassemblées place du Bouffay

0

Ce dimanche soir, dès 18 h, avant les résultats du premier tour de la Présidentielle, 150 personnes se sont rassemblées place du Bouffay à l'appel de Nantes Révoltée et Nuit debout. Jeunes et moins jeunes ont investi les lieux pour "dénoncer les scandales politiques qui s'enchaînent, révélant une classe politique corrompue". Musique, chansons, jeux de chamboule-tout sur les têtes des candidats, l'ambiance était bon enfant.

A l'Abordage et Nantes Révoltée appellent étudiants et lycéens à se rassembler devant la fac de Lettres ce lundi 24 avril à 12 h . "Pour ne plus laisser aux classes dirigeantes le droit de nous gouverner".