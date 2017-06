Nantes Nantes. Un zeste de Nantais au fil de Art Rock, 1er festival breton

0

76 000 spectateurs ont vécu ce week-end le premier des festivals bretons de l’été avant le Hellfest (Clisson) du 16 au 18 juin, les Vieilles Charrues (Carhaix) ou les Escales (Saint-Nazaire), tous deux en juillet. Le vieil adage, comme quoi l’on trouve toujours des Nantais sur la scène (et dans le public), s’est à nouveau confirmé avec la prestation d’Aimeric Maini (samedi) et de son groupe. Les musiciens de Nantes ont joué au beau milieu de Saint-Brieuc sur la place principale (entre La Passerelle et la Poste), là où s’était produit l’an dernier le duo KO KO MO. Aimeric Maini, ancien membre de Smooth, DTwice et projet LeDeunff, qui poursuit sa belle route au son du blues et de la soul, a su conquérir les festivaliers. On le retrouvera le15 juin au café-concert Le Ferrailleur, quai des Antilles

C’est Dominic Sonic (voir photos) qui a ouvert le bal cette année, avec un set toujours aussi rock, pointu et mélodique. Lui aussi sera de la revue nantaise puisqu’il a été invité à jouer le 30 juin dans la carrière de Miséry à l’occasion des dix ans des Machines de l’île. Le concert le plus rock’n’roll ? Signé The Kills, forcément, avec la hargne jamais rassasiée d’Alison Mosshart, la chanteuse américaine auprès de son alter ego guitariste, Jamie Hince. Couple diabolique pour concert maléfique, le rock’n’roll is not dead. Au chapitre dandy et classe infinie, la palme d’or a été remise à Peter Von Poehl et les danseurs Héla Fattoumi et d'Eric Lamoureux pour un concert dansé « Sympathetic Magic ».

De Julien Doré (star sympa) à Archive, de Metronomy à Radio Elvis, Bertrand Belin ou Deluxe, le festival a aussi joué les (vrais) pyromanes en invitant la compagnie Carabosse et ses installations enflammées. Une poésie délirante et apaisée du feu et de la musique, entre spleen et apocalypse, qui collait parfaitement à l’esprit qu’Art Rock l’inspiratrice infuse, depuis 34 ans maintenant, dans la petite cité briochine des Côtes d’Armor.