Nantes "Naoned Market", le nouveau rendez-vous tendance

0

Création originale d'Exponantes, "Noaned Market" débarque les 12, 13 et 14 mai à Nantes.

Nouvel évènement culturel de la cité des Ducs, cette création à la croisée du festival, du salon et du marché sera principalement articulée autour de quatre pôles : le vintage, la mode, la musique et enfin la nourriture.

Plusieurs marchés

Plus de 50 exposants locaux seront présents afin de mettre en avant leurs produits de créateur. A noter que 80m2 seront dédiés à l'homme. Autre marché, celui des producteurs. Le savoir-faire local sera là aussi à l'honneur avec du sucré, du salé, des fruits et des légumes frais. Au total, plus de 30 producteurs exposeront, dont l'emblématique cidrier, Kérisac.

Des bonnes affaires

Le vide-dressing "Violette Sauvage" devrait ravir ces dames, en quête bonnes affaires. Vêtements, accessoires, le tout exposé sur plus de 1500m2. Une fois apprêtées, mesdames auront l'occasion de se détendre avec des ateliers massages, et une caravane bar à ongle notamment.

Le festival de food-trucks

Marcher dans toutes ces allées donnera sûrement faim aux visiteurs. Pas d'inquiétude ! Dix maisons gourmandes seront installées, et il y en aura pour tous les goûts. Le plus dur sera certainement de faire un choix. Chaud, froid, cuisine orientale, ou encore cuisine traditionnelle seront à la carte de ces camions-cuisines ambulants.

Enfin, de nombreux groupes seront sur scène. Du reggae à l'électro en passant par du R'n'B, tout le monde retrouvera son style musical favori.

INFOS PRATIQUES :

Plus d'informations sur le site internet de "Noaned Market"