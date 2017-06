Nantes Navibus : horaires prolongés et fréquences renforcées

0

Le service Navibus Loire est prolongé les vendredis et samedis soir après 20h jusqu’au vendredi 29 septembre. Les horaires du vendredi et du samedi soir valables du 2 juin au 30 septembre 2017. Le Navibus Loire est accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées. 10 vélos maximum sont autorisés. Tous les titres TAN sont valables dans les bateaux qui effectuent la traversée et un seul titre de transport est vendu directement à bord : le ticket 1 heure.

Fréquences renforcées

Du 8 juillet au 27 août, la fréquence du Navibus passe à 10 minutes (au lieu de 20) le vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h50.

Nouveauté

Un distributeur de titres sera disponible fin juin sous le porche du bâtiment de Finist’mer, proche du ponton du Navibus à Gare Maritime. Pour information, un autre distributeur est également disponible au ponton de Trentemoult-Roquios depuis l’été 2016.

Insolite

Une oeuvre inédite est visible du Navibus dans le cadre du Voyage à Nantes : Trafic d’Ador et Semor.