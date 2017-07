Nantes Naviguer sur l'Erdre à bord d'un joli voilier ? C'est possible avec NEO

0

Vous voulez tirer quelques bords entre ville et nature, et vous avez envie d'autre chose que le bateau électrique, le canoë ou le paddle ? C'est possible sur l'Erdre, à Nantes, où Benoît Debierre a créé l'auto-entreprise NEO (Nautic'Erdre & Océan) pour vous mener en bateau - dans le bon sens du terme - sur son Minaouët, un adorable voile-aviron tout en bois de 4,70 m. Ou si vous préférez plus léger encore sur un dériveur de type Laser Vago…

Portrait de ce skipper "pur petit-beurre" (Nantais d'origine) au grand coeur, ce mardi 11 juillet dans les colonnes de Presse Océan (éditions Nantes Métropole), ou sans sa version internet en cliquant sur ce lien.