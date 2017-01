Nantes Nebo, appli nantaise, élue meilleure appli du monde à Las Vegas

0

Nebo, appli qui pourrait bien révolutionner la prise de note, a remporté samedi le challenge de la meilleure appli 2017 organisé dans le cadre du CES de Las Vegas.

Nebo est créée et développée par les ingénieurs de l'entreprise Myscript, installée à proximité du centre commercial Paridis (Plus d'infos sur ce challenge et sur l'entreprise Myscript en cliquant ici).

Congrats to @myscript for winning the Mobile Apps Showdown with their digital handwriting app, Nebo! #CES2017 https://t.co/djouMJ8278 pic.twitter.com/dYswLsyT13 — IBM Mobile (@ibmmobile) 8 janvier 2017

