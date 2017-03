Nantes Née sous X, Marie-Christine, 73 ans, cherche toujours sa famille

Cette femme de 73 ans essaie d’en savoir plus sur son passé depuis plus de 50 ans. Elle a besoin d’aide.

Ces jolis petits souliers sont des trésors à ses yeux.

Ils sont le seul et unique objet qu’elle tienne de sa mère, dont elle ignore jusqu’au prénom.

« Marie-Christine Victoria ». C’est ainsi que cette femme avait appelé son enfant, avant de la confier, à regret, aux bons soins de l’hôpital de Niort (Deux-Sèvres).

C’était pendant la guerre. Sa fille, aujourd’hui âgée de 73 ans, s’est depuis procuré un extrait de naissance, daté du 20 septembre 1944, ainsi que les documents de baptême. C’est grâce à ces petits morceaux de papier qu’elle a appris le prénom qui lui avait été donné, alors qu’elle était bébé.

« J’avais neuf mois quand ma mère m’a laissée. Dans plusieurs courriers, datant de l’époque, il est indiqué qu’elle aurait voulu m’élever. Je pense qu’elle devait m’aimer », dit-elle, émue.

Elle mène des recherches depuis cinquante ans. Elle a retrouvé la sage-femme et la sœur qui s’étaient occupées d’elle, avant l’adoption. Elle a fouillé dans les archives et frappé à bien des portes. Elle a épluché un annuaire daté de 1943 et elle a même engagé un détective privé. Elle a souvent été déçue. Elle s’est parfois découragée. Mais elle n’a jamais pu se résoudre à cesser de chercher....

Lire la suite dans Presse Océan mardi 14 mars 2017

Toute personne pouvant aider Marie-Christine est invitée à contacter la rédaction au 02 40 44 24 00