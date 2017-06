Nantes Nettoyage du centre-ville : la CGT et FO dénoncent le manque de moyens

0

« Alors que le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter, que l'urbanisme se diversifie, aucun moyen supplémentaire n'est attribué au service du nettoiement, déplore dans un communiqué la CGT et FO Nantes métropole. Pourtant, à grand renfort de média, une opération de nettoyage intensif de six rues situées dans l'hyper centre de Nantes est organisée par Nantes Métropole [...] C'est bien à une opération de pure communication que nous avons à faire. Elle a pour objectif de mettre les flashes sur l'accueil des touristes, tout en oubliant ceux qui vivent sur le territoire de la métropole. Nos organisations demandent des moyens humains supplémentaires. Au lieu de cela, des réductions d'effectif et des baisses des prestations de nettoyage sont envisagées. »

Opération "Ma rue propre"

6 rues de l’hyper-centre ont été sélectionnées pour l’ancienneté de leurs aménagements, et le fort flux commercial qu’elles connaissent, vont se refaire une beauté pour l’été. Cette opération « ma rue propre » a été annoncée en mars dernier lors de la table-ronde « Plan d’actions Centre ville » . Les travaux seront réalisés par les équipes du Pôle de proximité Nantes Loire de Nantes Métropole et auront lieu du 29 mai au 30 juin.