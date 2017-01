Nantes Neuf startups de santé sous le même toit

0

Neuf équipes intègrent demain le nouvel accélérateur « Santé, Bien-être, Mieux-Vivre » situé quai François Mitterrand, au sein du siège régional d'Harmonie Mutuelle. L'accélérateur réunit Pulsio santé, de Marc-Antoine Brochard, qui se penche sur l'identification et la prise en charge des addictions, Mobidys de Nathalie Chappey, qui s'intéresse aux livres numériques pour faciliter la lecture pour les enfants « dys », Atmotrack de Valentin Gauffre, qui entend développer une mesure de la qualité de l'air en temps réel grâce à des capteurs mobiles. Il y a aussi Directosante de Typhaine Servant qui développe des applications permettant un parcours de soin à distance, Digisante d'Aude Lucas, spécialisée dans la santé et le bien-être, Wello de Claire Javre, qui prépare une application permettant d'organiser l'intervention des aidants, Team officine de Muriel Darniche, spécialisée dans le recrutement en pharmacie, My Welper d'Aurélie Lamy, entraîneur personnel du bien-être et de la performance, et Benevolt d'Anne-Laure Mesguen, qui prépare une plateforme numérique permettant de bien vivre sa retraite par le bénévolat.