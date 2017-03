Nantes Nicole Klein, femme et préfète

0

Nicole Klein fait partie des trois seules femmes préfètes de région. Elle vient de prendre ses fonctions à la tête de la préfecture des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique : « En tant que femme, je pense que ce n’est jamais facile. Parce que et les hommes et les femmes ne sont pas habitués à voir une femme dans l’exercice du pouvoir. Il y a toujours un effet de surprise. Même aujourd’hui, j’ai encore droit à du "Madame la sous-préfète". » Un franc-parler et un humour subtil qui laisse transparaître une femme de caractère.

Le portrait de Nicole Klein à lire dans Presse océan du 9 mars.