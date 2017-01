Nantes Nicole Phoyu-Yedid, nouvelle directrice de la DRAC Pays de la Loire

0

Nicole Phoyu-Yedid, inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, vient d'être nommée directrice régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2017. Agrégée hors classe en arts plastiques, Nicole Phoyu-Yedid a occupé auparavant les fonctions de directrice régionale des affaires culturelles de Picardie (de 2013 à 2016), et différents postes au ministère de la culture : chef de mission à l’inspection générale des affaires culturelles (de 2010 à 2012) et chef de la Mission d’inspection des enseignements de la Délégation aux arts plastiques (de 2008 à 2010).

Elle succède à Louis Bergès qui avait été nommé à ce poste en janvier 2013.