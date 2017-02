Nantes Nocturne au Château avec Hip OPsession lundi

0

Le festival Hip Opssession investit le château des Ducs pour une soirée lundi 27 février de 18 h à 23 h.

Danseurs, beatmakers et graffeurs prennent possession du musée d’histoire de Nantes pour y raconter leurs propres histoires urbaines. Musée Opsession proposera un parcours inédit dans le musée, une belle occasion de (re)découvrir les oeuvres tout en profitant de lives de beatmakers et de performances de danseurs. Pour compléter le tableau, les graffeurs Korsé & Eskat feront dialoguer leur style avec le cadre historique du château et les collections du musée. Une nocturne en musique et en gestes, qui dessine une ville contemporaine en dialogue avec la ville ancienne.

Il est conseillé de retirer des contremarques à l'avance au QG du festival (2 rue des Pénitentes) ou à l'accueil du musée, mais des places seront aussi proposées le soir même.