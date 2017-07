Nantes « Notre éco-quartier, on l'adorait. Mais là, il n'y a pas d'entretien »

0

A la Bottière, des riverains s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants et pointent l'état de l'éco-quartier.

« C'est une place piétonne, mais elle est devenue dangereuse pour nos enfants. » Place Commandant-Cousteau, quartier Bottière-Chesnaie, l'école est terminée et les langues se délient. Des habitants ont décidé d'alerter la Ville.

« On leur demande de sécuriser les abords du groupe scolaire Julien-Gracq. La Ville a installé des poteaux, mais le système n'est pas complètement fermé », fulmine une riveraine.

Ce problème n'est que la partie visible de l'iceberg. « Rampe d'escalier non fixée », « déjections canines sur l'aire de jeux », « la fontaine sur la place coule nuit et jour, le sol est devenu glissant », « il manque des lattes aux transats », « près du ruisseau, on s'inquiète de la prolifération des rats ». La liste est longue. « Notre éco-quartier, on l'adorait. Mais là, il n'y a pas d'entretien, pas de suivi », tonne une Nantaise.

