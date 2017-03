Nantes Nouveau Musée d'arts : un programme riche et lumineux

0

Les 23, 24 et 25 juin 2017, le musée d’arts de Nantes s’ouvrira en pleine lumière et à tous les sens pour une saison riche. C’est à Paris aujourd'hui que Sophie Lévy, sa directrice et Johanna Rolland (PS), maire de Nantes, ont présenté l’ouverture et la première saison du musée rénové et agrandi « atout majeur pour le rayonnement de la métropole ». Dès l’ouverture il s’agit de poser sa dimension nationale, voire internationale. Le choix a été fait de révéler aux visiteurs « un musée à l’aube, de la lumière et des sens ». Tout au long du week-end inaugural, installations et événements attendront les visiteurs. La commande faite à l’artiste autrichienne Susanna Fritscher (né à Vienne en 1960) propose « Rien que de l’air, de la lumière et du temps », une création au cœur du Patio jusqu’au 8 octobre 2017. Vitrine extérieure au musée, sur le parvis, Dominique Blais (né à Châteaubriant en 1974) « poursuit une œuvre qui se concentre sur la matérialisation de l’immatériel, des énergies, des flux dans un mouvement qui vise à leur donner une beauté formelle… ». La réouverture du musée sera aussi l’occasion de présenter une œuvre majeure de Bill Viola (né à New York en 1951), appartenant aux collections permanentes, baptisée « Nantes Triptych ». Chapelle de l’Oratoire jusqu’au 18 mars. La salle transversale accueillera l’exposition « Femmes, icônes et subversion des modèles »... jusqu'au 17 décembre 2017.

Le Fonds de dotation Jean-Jacques Lebel, rassemblant une partie de sa collection personnelle, a mis en dépôt près de 130 œuvres au musée. Cette première présentation du Fonds au Musée d’arts de Nantes proposera "Itinéraire" « un portrait en creux de l’artiste-collecteur » du 30 novembre 2017 au 13 mars 2018. Enfin, une grande exposition rétrospective, la première au monde, sera consacrée au peintre Nicolas Régnier (Maubeuge 1591-Venise 1667) un grand peintre du XVIIe siècle, en s’appuyant sur ses collections caravagesques sera présentée à l’automne. Du 30 novembre 2017 au 13 mars 2018.

Plus d'informations dans Presse Océan ce jeudi 2 mars