Nantes Nouveau stade : un dialogue entamé avec Waldemar Kita

Pascal Bolo (PS), vice président de Nantes Métropole, adjoint aux finances de la Ville a confirmé que Johanna Rolland (PS) présidente de Nantes Métropole rencontrera le président du FC Nantes, Waldemar Kita fin septembre pour évoquer sa demande de construire un nouveau stade.

Une rencontre au cours de laquelle sera évoqué la construction d’un nouveau stade. « On y verra plus clair à la fin du mois de septembre », admet Pascal Bolo qui confirme que « depuis son arrivé Waldemar Kita souhaite qu’il y ait un nouveau stade. Nous lui avons toujours répondu et nous avons continué à lui répondre que la collectivité n’a pas inscrit un tel projet dans sa programmation. Waldemar Kita demande au cas où il arriverait à monter un projet privé si nous serions prêts à le réaliser : on est dans cette optique là. Il y a actuellement un dialogue entre le FC Nantes et la Métropole. Est ce que cela peut aboutir je n’en sais absolument rien ? La crédibilité économique doit être avérée. A la fin du mois de septembre compte tenu des études et des discussions en cours on y verra plus clair. Je donne rendez-vous à cette échéance là ». L’élu met en avant une nécessaire confidentialité sur ce dossier mais avoue toutefois que « l’on peut parler d’accélération des échanges ou d’une idée qui pourrait déboucher sur une concrétisation ».