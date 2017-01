Nantes Nouvelles lignes de tramway : lancement des études en février (VIDEO)

0

Deux nouvelles lignes de tramway sur l'île de Nantes (du quai de la Fosse à Rezé les Iles) via le pont Anne de Bretagne et celui des Trois Continents et une liaison du bd des Martyrs Nantais au nouveau CHU via le bd Bénoni Goulin ont été confirmées ce mardi 24 janvier par la présidente de Nantes Métropole Johanna Rolland (PS).

Les études seront lancées en février 2017 pour faire connaître en 2019 un calendrier précis de réalisation pour l'horizon 2026. Johanna Rolland a par ailleurs annoncé "une nouvelle étape de la connexion des lignes 1 et 2 avec le prolongement de la ligne 1 de Ranzay jusqu'à Babinière à l'horizon 2019".

Un nouveau dépôt Tan sera réalisé à Babinière pour accueilllir les 61 nouvelles rames de trawmay allongées à 45 m (50 passagers supplémentaires par rame) et totalement accessibles. Un parking relais complètera le site.

Un très important investissement est mené en effet pour engager le renouvellement des plus anciennes rames construites qui auront presque 40 ans d'ici 2021, soit la moitié du parc tramway.

Cet investissement complète l'achat de 80 nouveaux bus articulés au gaz naturel de ville livrés à partir d'aout 2017 et les nouveaux Busway de 24 m, 100% électriques (à partir de 2018). Un dépôt spécialement adapté à ces nouveau Busway allongés sera réalisé à Vertou au terminus de la ligne Busway qui sera prolongée au-delà du périphérique sur un kilomètre en 2019 avec un nouveau parking relais. La ligne 20 qui emprunte le périphérique ouest sera tranformée en C 20 avec les chronobus. Le prolongement des lignes C7 et C9 sont à l'étude.

Plus d'informations dans Presse Océan ce mercredi 25 janvier.