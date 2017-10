Nantes Observer Saturne au Grand-Blottereau samedi soir

0

Ce samedi à 21 h, la Société d'astronomie de Nantes propose de découvrir "Saturne et le chasseur de serpents" au parc du Grand-Blottereau.

La Société d'Astronomie de Nantes a décidé de lancer en 2001son opération Ciels de Nantes, série d'observations publiques du ciel aux instruments (lunettes, télescopes et jumelles) se déroulant en Ville. Ces animations se veulent accessibles à tous. Elles sont répétées tout au long de l'année et axées essentiellement sur des objets visibles en milieu urbain, notamment la Lune et les planètes le soir ainsi que le Soleil en journée, avec des thèmes complémentaires en fonction du calendrier.

Pratique : samedi 30/09/2017 à partir de 21h00 : Saturne et le chasseur de serpents, gratuit