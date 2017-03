Nantes Odysséa c'est parti !

0

Le top départ d'Odysséa a été donné ce matin pour la première course de la journée. 2 000 coureurs se sont élancés à 10 h pour une course chronométrée de 10 km à travers les rues de Nantes à partir du cours Saint-Pierre.

A 13 h, les enfants s'élanceront à 13 h, tandis que la course-marche de 5 km autour de l’Erdre partira à 14 h (10 000 participants attendus). Des échauffements pour chaque course seront proposés aux coureurs à 12 h 45 et 13 h 45.

Il est conseillé de prévoir une bonne marge pour se rendre au village départ. D’une manière générale, toutes les lignes qui passent par la place Foch (4,11,12,C1,C6) sont coupées ou déviées de 9 h 30 à 17 h aujourd’hui. Les autres lignes circulent normalement sauf tramway ligne 2 (coupée de 10 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 20).

Le village de départ ne sera accessible qu’aux personnes munies d’un dossard ou d’un justificatif d’inscription. Les enfants engagés pourront bien sûr être accompagnés d’un parent. Les entrées dans le village se dérouleront à deux endroits : par la place Foch (entre les deux cours) et par la rue Prémion (en bas du cours Saint-Pierre).

En chiffres

L’objectif national est de rassembler 120 000 participants et de collecter plus d’un million d’euros. Nantes a enregistré une édition record l’an dernier avec 14 600 participants et 116 000 euros collectés.

