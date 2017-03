Nantes Odyssea : vague rose contre le cancer du sein

0

C'est cours Saint-Pierre, cette année, que sera donné le départ d'Odyssea à Nantes. L'événement fête ses dix ans.

Plus de 15 000 participants sont attendus. Les participants sont invités à choisir parmi trois circuits, course à pied ou marche pour petits et grands : 1 km (course enfants), à 13 h ; 5 km course ou marche non chronométrée autour de l'Erdre à 14 h (10 000 participants attendus) ; et le matin à 10 h, pour la première fois, une course chronométrée de 10 km (4 000 participants attendus).

Les sommes récoltées par l'inscription des participants sont reversées à la Ligue contre le cancer 44 et à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. 500 000 € ont déjà été distribués à ces organismes. Nouveauté cette année : le Racing club nantais est chargé de la logistique.

Dossards

Les dossards peuvent être récupérés mercredi à Atlantis jusqu'à 20 h 30. Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu'au 17 mars, dans la limite des dossards disponibles.

Plus d'informations ce mardi dans Presse Océan avec le détail des différents parcours