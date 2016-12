Nantes Odyssée des Rêves : concourez pour le prix des lecteurs de Presse Océan

0

L'Odyssée des Rêves, inspiré de l'oeuvre d'Alain Thomas, s'achève ce vendredi 30 janvier à la cathédrale de Nantes. Cinq séances sont proposées, de 19 h 30 à 21 h 30. C'est gratuit. A cette occasion, l’association LumiNantes et Presse Océan vous proposent un concours de la plus belle photo du spectacle. Pour participer, postez vos images du spectacle sur le réseau social Instagram avec le hashtag #concoursODR2016. Vous avez jusqu’à ce samedi 31 décembre pour envoyer vos photos. Un jury choisira parmi les plus beaux clichés.

Trois prix à gagner

Le jury composé des organisateurs de L'Odyssée des Rêves, de Thierry Coquiller (Crédit Mutuel) et Didier Giordano (L'Eclat de Verre) partenaires de l'événement, Jean-Sébastien Evard (photographe), ainsi que le recteur de la cathédrale et la rédaction de Presse Océan se réunira la semaine prochaine pour désigner trois photos lauréates. Le premier prix sera un tirage 20x20 cm, avec un encadrement haut de gamme, réalisé par L’Eclat de Verre. Le deuxième prix sera un tiré à part dédicacé d’une œuvre du peintre Alain Thomas. Troisième prix : un livre d’art dédicacé d’Alain Thomas.

Prix des lecteurs de Presse Océan

Les lecteurs de Presse Océan pourront aussi voter sur notre site internet pour choisir leur photo préférée de l'Odyssée des Rêves #concoursODR2016, parmi une sélection de la rédaction. L'auteur de la photo élue se verra offrir un tiré à part de "L'Arche de Noé" d'Alain Thomas, dédicacé par l'artiste et encadré par L'Eclat de Verre.

L'ensemble des photos primées seront par ailleurs publiées dans Presse Océan et sur presseocean.fr.

A vous de jouer !