Nantes Omar Meftah, ce mercredi soir au Théâtre du Sphinx

0

Après avoir remporté plusieurs prix dans différents festivals d'humour partout en France, l’humoriste Omar Meftah présente son spectacle « Sans rancune Maman ». Il le joue ce soir au Théâtre du Sphinx )à Nantes et en Avignon au mois de juillet. Interview.

Presse Océan : A quel moment êtes- monté sur scène pour la première fois ?

Omar Meftah : « J’ai commencé à jouer, il y a maintenant 10 ans lors d’une scène ouverte au TNT animée par Nama KEITA qui deviendra deux ans après mon premier metteur en scène.

Qu’est-ce qui vous fait rire dans la vie ?

Ce qui est drôle principalement. plus sérieusement ce n’est pas la notion de rire que je cherche absolument, mais plutôt ce qui me touche. je peux démarré un sketch sur quelque chose qui m’a fait pleurer.

Où trouvez-vous vos sources d’inspiration ?

Chez les autres, j’aime observé les gens, les choses, les évènements autour de moi.

Quels sont vos camarades de jeu sur la piste nantaise ?

Mon premier camarade, qui est devenu un très grand ami, c’est Kenny Martineau qui, à mes débuts et encore aujourd’hui m’épaule pas mal dans tout ce que j’entreprends. La liste est longue Ed, wiliam pilet etc.. ce sont les copains que je croise régulièrement. Je crois que je ferais toujours partie, d’une manière ou d’une autre de la scène Nantaise. J’ai une grande histoire d’amour avec Nantes et son humour.

Qui aimez-vous comme humoriste au niveau national?

Ce sera toujours la même réponse. Je suis un grand fan de l’humour et des mots de Fellag. C’est l’humoriste qui m’a donné envie de monter sur les planches. Son aisance et sa capacité à nous faire basculer dans les sentiments sont sa vraie force. Et j’ai aussi une certaine affection pour des humoristes comme Gustave Parking ou Manuel Pratt entre autres. J’aime les provocateurs.

Comment avez-vous conçu votre nouveau spectacle ?

Dans l’urgence comme toujours (rire). Ecrire un spectacle, pour moi, ne répond à aucun code. J’aime la spontanéité, quelque chose me touche, et j’essaye de créer. Les thèmes et la manière de les traiter viennent naturellement. Pour Sans Rancune Maman, j’ai essayer de raconter nos malaises, nos défauts, par le rire. l’humour est quand même une sacrée forme quand il s’agit de parler de choses sérieuses.

Dans quelles conditions écrivez-vous ?

Chez moi dans les transports en communs, partout en fait.

La seule condition, c’est la musique. j’aime écrire en musique.

Qu’allez-vous nous présenter ?

« Je vais donc présenter le spectacle « Sans Rancune Maman », qui est un voyage dans nos fondations à tous. J’aime dire que ce spectacle est un retour à l’essentiel. ce spectacle rassemble la poésie et la bêtise. Finalement, ils ne s’entendent pas trop mal.

Où jouerez-vous cette année ?

« Cette année, c’est Avignon, au mois de juillet. J’y vais avec mon équipe. C’est notre prochaine priorité. On est impatients. On jouera au théâtre L’autre Carnot chez Stéphane Dupont du 7 au 30 Juillet, tous les soirs à 21 h/.

Le 21 juin à 19 h au Théâtre du Sphinx, 9, rue Monteil à Nantes.