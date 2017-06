Nantes On a enfin les dates de Royal de Luxe à Nantes cet été !

0

La troupe de théâtre nantaise Royal de Luxe sera bien à Nantes cet été après avoir joué à Montréal et au Havre les 7, 8 et 9 juillet. Les dates de programmation ont été longues à caler en raison de leur nombre, une vingtaine au total et du choix du lieu adéquat. La création a pour nom " Miniatures" et a été jouée en avant-première en mars dernier à Malines en Belgique.

Le choix du terrain pour jouer est donc la place de la Petite-Hollande à Nantes et les 19 représentations retenues auront lieu du samedi 29 juillet au dimanche 20 août. Sauf les lundis. Spectacles gratuits avec une jauge d'environ 700 personnes.