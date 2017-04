Nantes On a "retrouvé" un roquio près de l'île de Versailles

0

ll manque la cheminée de ce petit bateau à vapeur qui fit partie de la flotte nantaise des huit « roquios » nantais qui assurèrent, à partir de 1837, le transport fluvial entre Nantes et Trentemoult jusque dans les années 1970. Devenu bureau pour une école de permis bateau et situé près de la passerelle de l’île de Versailles (notre photo), il a pour nom Le Bout du quai et appartient à Pascal Lorleac’h. Son premier nom était Salorges puis Pont-Rousseau. Avec le roquio Chantenay, restauré aux chantiers de l’Esclain (il navigue à nouveau depuis 2008) et le Roche-Maurice, remis en état par un particulier à Angers, ce roquio est l’un des trois survivants de l’ancienne flottille.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com

Régulièrement, la chronique "En quête d'histoires" qui invite à la recherche de lieux, de témoignages, paraît dans nos colonnes et sur le site du journal. Eric Brosselin, un féru d'informatique, l'une des petites mains de Wikipédia et surtout d'OpenStreetMap, à réalisé une carte interactive où l'on retrouve une grande partie de ces chroniques qu'il a géolocalisées. Merci à lui.

La carte interactive est visible ici : http://u.osmfr.org/m/114467

(Merci à uMap et aux contributeurs OpenStreetMap)